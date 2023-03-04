"الأحلام الحية".. لهذه الأسباب تتذكرها بعد الاستيقاظ وتنسى غيرها

على مدار الليل، نمر بأربع إلى ست دورات نوم. ومع كل دورة إضافية، نقضي وقتًا أطول قليلًا في حركة العين السريعة، لذلك لدينا المزيد من الوقت للحلم. وبالتالي، من المرجح أن نتذكر الأحلام التي تقترب من الاستيقاظ مقارنة بالأحلام بعد النوم. ومن المرجح أيضًا أن تتذكر الحلم إذا استيقظت في منتصف دورة حركة العين السريعة.