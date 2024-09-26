تزامناً مع تهديدات "بوتين".. تلفزيون روسي يبث مشاهد صادمة تحاكي ضرب لندن بالنووي

وقال بوتين في اجتماع مع مستشاريه نقل التلفزيون وقائعه: "تم اقتراح اعتبار شن دولة غير نووية، ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية، عدواناً على روسيا، بمثابة هجوم مشترك على الاتحاد الروسي"، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا، كما أكد أن روسيا تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية في حال العدوان عليها وعلى بيلاروسيا كذلك.