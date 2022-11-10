من الباب الخلفي.. "أمازون" تدخل التاريخ كأول شركة تخسر تريليون دولار من قيمتها

وشهد سهم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية موجة بيعية قوية على مدى الأشهر الماضية، ليفقد نحو 50 بالمائة من قيمته منذ بداية هذا العام، كما تكبد المؤسس المشارك جيف بيزوس خسائر في صافي ثروته بنحو 83 مليار دولار لتصل إلى 109 مليار دولار.