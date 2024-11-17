إعصار "مان يي" يضرب الفلبين

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية في الفلبين من "وضع كارثي محتمل يهدد الحياة" في الأقاليم الواقعة على طول مساره، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا جراء الإعصار الذي من المتوقع أن يضرب منطقة الشمال الغربي اليوم، عبر لوزون الشمالية وهي المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الأرخبيل.