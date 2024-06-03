رفع مستوى الإنذار للدرجة الأولى.. بركان "كانلاون" المتفجر يقلق سكان الفلبين

تم رفع مستوى الإنذار من بركان في الفلبين أمس الاثنين بعدما أطلق سُحب الرماد والبخار إلى ارتفاع 5 كيلومترات في الجو، وفق ما ذكرت وكالة علم البراكين.
وتفصيلاً، ثار بركان كانلاون في جزيرة نيغروس وسط البلاد بعد السابعة مساء أمس بقليل؛ ما أدى إلى صدور تعليمات لسكان المناطق القريبة بوضع الكمامات للوقاية من الرماد.
وقال إيثان أسينتيستا خو (35 عامًا) من منزله في بلدة بولا على بعد نحو 6 كيلومترات من البركان: "عندما ثار البركان سمعنا صوتًا يشبه الرعد. كان الأمر أشبه باندلاع حريق في فوهة البركان، استمر نحو دقيقة أو دقيقتين".
وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن "الثوران أنتج سحابة ضخمة، ارتفعت بسرعة إلى 5000 متر"؛ ما رفع مستوى الإنذار من الدرجة الأولى إلى الثانية على مقياس من خمسة.
وأبلغ المعهد باحتمال حدوث تدفقات من الرماد والصخور والغاز، تسمى تدفقات الحمم البركانية على سفح البركان، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وقال جو ألينغاسا، مسؤول الإغاثة في بلدية سان كارلوس، إن السلطات قررت إجلاء نحو 500 أسرة تعيش قرب البركان "بأسرع ما يمكن".