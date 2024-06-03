رفع مستوى الإنذار للدرجة الأولى.. بركان "كانلاون" المتفجر يقلق سكان الفلبين

وقال إيثان أسينتيستا خو (35 عامًا) من منزله في بلدة بولا على بعد نحو 6 كيلومترات من البركان: "عندما ثار البركان سمعنا صوتًا يشبه الرعد. كان الأمر أشبه باندلاع حريق في فوهة البركان، استمر نحو دقيقة أو دقيقتين".