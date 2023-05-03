كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة أعلى الرياضيين أجرًا في العالم لعام 2023

وعاد مهاجم النصر كريستيانو البالغ 38 عامًا إلى المركز الأول الذي كان احتله في عامي 2016 و2017؛ حيث حصل على مبلغ 136 مليون دولار هذا العام، تشمل 46 مليون دولار راتبًا ومكافآت عن خدماته في الملاعب، و90 مليون دولار من حقوقه الرياضية والتجارية الأخرى.