كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة أعلى الرياضيين أجرًا في العالم لعام 2023

تَصَدر نجم كرة القدم البرتغالي، لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، قائمة أعلى الرياضيين أجرًا في العالم للعام الجاري، ليصبح الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم؛ وفقًا لقائمة مجلة "فوربس" الأمريكية لعام 2023.
وجنى الرياضيون الـ10 الأعلى أجرًا في العالم حوالى 1.11 مليار دولار (قبل خصم الضرائب ورسوم الوكلاء) على مدى الأشهر الـ12 الماضية، بزيادة قدرها 12% عن 990 مليون دولار، في العام الماضي، و5% عن الرقم القياسي البالغ 1.06 مليار دولار في عام 2018.
وعاد مهاجم النصر كريستيانو البالغ 38 عامًا إلى المركز الأول الذي كان احتله في عامي 2016 و2017؛ حيث حصل على مبلغ 136 مليون دولار هذا العام، تشمل 46 مليون دولار راتبًا ومكافآت عن خدماته في الملاعب، و90 مليون دولار من حقوقه الرياضية والتجارية الأخرى.
فيما جاء اللاعب الأرجنتيني ميسي في المرتبة الثانية، بعد أن جنى ١٣٠ مليون دولار وهو ذات الرقم للمركز الثالث، وجاء الفرنسي كيليان مبابي بمبلغ 120 مليون دولار، واللافت أنه صعد من المركز الـ35 العام الماضي إلى المركز الثالث في قائمة الـ10 الكبار لأول مرة هذا العام.
وجاء في الترتيب الرابع أيقونة كرة السلة، الأمريكي ليبرون جيمس بـ119.5 مليون دولار، وخامسًا الملاكم المكسيكي، كانيلو ألفاريز بـ110 ملايين دولار.