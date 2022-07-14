الكويت.. الموافقة على مقترح برلماني بنصب كاميرات لمراقبة الشوارع

وتَضَمّن الاقتراح أنه و"لازدياد عدد الحوادث المرورية والجرائم والمشاجرات في الآونة الأخيرة، ولأن القليل منها لا يتم الحصول على وقائعها إلا من خلال التصوير الشخصي الذي يقوم به بعض الناس دون أن يكون هناك توثيق رسمي من قِبَل وزارة الداخلية؛ لذلك جاء هذا الاقتراح لأهميته بحفظ الأمن".