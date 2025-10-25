سوريا.. شابة تختلق قصة اختطافها لابتزاز عائلتها مالياً

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن العميد إبراهيم المواس مدير الأمن الداخلي، أن التحريات بدأت بعد بلاغ عن فقدان الشابة، لتقود الكاميرات والتحقيقات إلى تحديد موقعها في أحد المنازل على أطراف مصياف.