القذافي و"حفيده".. صورة حقيقية والأخرى مزورة

ظهرت على صفحات وحسابات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها تُظهر أحد أحفاد الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي أطاحت به انتفاضة في عام 2011.