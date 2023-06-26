مصر .. انهيار مبنى سكني  من 13 طابقًا في الإسكندرية وجاري البحث عن عالقين

وتَسبب الانهيار في نشوب حريق في الأنقاض، وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه وإطفائه، بالتزامن مع عملية البحث عن الضحايا العالقين وغير المعلوم عددهم حتى الآن.