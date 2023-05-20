ينتحر أعضاؤها بـ"القرعة".. الاستخبارات العراقية تقبض على "جماعة القربان"

وقالت الوكالة في بيان صحفي مساء أمس: "حسب توجيهات وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة؛ تمكّنت عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القبض على 4 متهمين ممَّنْ يسمَّون: جماعة القربان، في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".