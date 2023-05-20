ينتحر أعضاؤها بـ"القرعة".. الاستخبارات العراقية تقبض على "جماعة القربان"

أعلنت وكالةُ الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، القبضَ على "جماعة القربان" التي ينتحر أعضاؤها بـ"القرعة".
وقالت الوكالة في بيان صحفي مساء أمس: "حسب توجيهات وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة؛ تمكّنت عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القبض على 4 متهمين ممَّنْ يسمَّون: جماعة القربان، في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".
وأضافت، وفق روسيا اليوم: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم وإحالتهم إلى الجهات المختصّة لإكمال الإجراءات اللازمة".
وشهدت محافظةُ ذي قار جنوبي العراق، وهي محافظة معروفة بالأدب والثقافة والشعر؛ حالات انتحار أثارت استغراب السلطات والمواطنين هناك.
وتحدّث نشطاء ومصادر محلّيّة في ذي قار، عن وجود جماعة تدعى "القربان"؛ وهي جماعة غير معروفة سابقًا، وتهتف خلال الزيارات الدينية بجملة: "علي الله، الله علي".
وشهدت ذي قار خلال السنوات السابقة، حالات انتحار عديدة بين المواطنين.