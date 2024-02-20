بينهم ضحايا من السعودية.. الإطاحة بعصابات البطاقات الائتمانية في الهند
تمكنت الجهات الأمنية في مدينة شانديغار الهندية من ضبط عصابتَيْن متخصّصتَيْن في سرقة بطاقات الائتمان من حول العالم، حيث قام أفراد هذه العصابات بالتظاهر في شخصيات موظفي بنوك.
ووفقاً لتقارير هندية، سيتم تقديم المشتبه فيهم للمحاكمة بعد أن تم القبض على 10 أفراد شكّلوا عصابتَيْن لاستهداف ضحايا من عدة دول، بما في ذلك من السعودية والهند وكندا وبعض الدول العربية والأوروبية.
وأوضحت الشرطة أن المشتبه فيهم كانوا يتواصلون مع الضحايا ويدَّعون أنهم من خدمة العملاء، ويتحدثون بلغات متعدّدة بما في ذلك العربية، ويقومون بالاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية لسرقة المبالغ من حساباتهم البنكية.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن شرطة شانديغار، أنه تمّ تلقي عدة بلاغات من داخل الهند حول حوادث الاحتيال وسرقة الأموال، وعلى إثرها تم تتبع جهات الاتصال وتحديد مواقعهم ودهمها.
واعترف المشتبه فيهم خلال التحقيقات بأنهم قاموا بالاحتيال على ضحايا من عدة دول، وتمكنوا من سرقة مبالغ كبيرة من حساباتهم، وما زالت التحقيقات مستمرةً مع المشتبه فيهم.