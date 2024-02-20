بينهم ضحايا من السعودية.. الإطاحة بعصابات البطاقات الائتمانية في الهند

ووفقاً لتقارير هندية، سيتم تقديم المشتبه فيهم للمحاكمة بعد أن تم القبض على 10 أفراد شكّلوا عصابتَيْن لاستهداف ضحايا من عدة دول، بما في ذلك من السعودية والهند وكندا وبعض الدول العربية والأوروبية.