استشر الطبيب في هذه الحالة.. كيف تتعرف على حالتك الصحية من لون أظافرك؟

وعلى سبيل المثال، يمكن للطبيب أن يعرف إن كان المريض يعاني فقرًا في الدم، إذا كان لون الأظافر أبيض اللون، حسب ما ذكرت أخصائية الأمراض الجلدية ملداء الداودي لـ"سكاي نيوز عربية".