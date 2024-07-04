حتى تطمئن على فقدان الوزن.. لماذا ينصح الخبراء أن تزن نفسك مرة واحدة فقط كل أسبوع؟

وأظهرت مراجعة منهجية لـ12 دراسة أن المشاركين الذين يزنون أنفسهم أسبوعيًّا أو يوميًّا على مدار عدة أشهر فقدوا 1- 3 وحدات من مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكثر، واستعادوا وزنًا أقل، من المشاركين الذين لم يزنوا أنفسهم بشكل متكرر. وكانت فائدة فقدان الوزن واضحة مع قياس الوزن الأسبوعي، ولم تكن هناك فائدة إضافية مع الوزن اليومي.