خبراء.. 5 عبارات بحث على "غوغل" قد تعرضك للاختراق فورًا.. لا تقع بالفخ

ويعتمد قراصنة الإنترنت على تقنية تسمى "تسميم محرك البحث"؛ حيث يقومون بالتلاعب بنتائج البحث على "غوغل" عن طريق وضع روابط لمواقع خبيثة في أعلى النتائج. وعند النقر على هذه الروابط يتم نقل المستخدمين إلى مواقع ويب مخترقة تحتوي على برامج خبيثة تُحمّل تلقائيًّا على أجهزة الكمبيوتر؛ ما يعرّض معلومات المستخدم للخطر، وقد يؤدّي إلى سرقة البيانات الشخصية أو تثبيت برامج الفدية.