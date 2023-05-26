موافقة الغذاء والدواء الأمريكية على تجارب الشرائح الذكية على دماغ البشر

أعلنت اليوم الجمعة شركة "نيورالينك"، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك؛ وتعمل على تطوير وسيلة للتواصل بين الدماغ والأجهزة، عن حصولها على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)؛ لإجراء تجارب سريرية على البشر.
وتسعى الشركة إلى مساعدة البشر على استعادة القدرة على الحركة والإبصار، وذلك باستخدام رقائق دقيقة تُزرع في الدماغ وتحول الإشارات الصادرة في الدماغ إلى معلومات يتم نقلها إلى الأجهزة عبر البلوتوث.
وتأمل شركة "نيورالينك" في استخدام تقنيتها لعلاج حالات، مثل الشل والعمى، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الهاتف المحمول.
وتتطلب هذه التقنية غرس شريحة في الجمجمة تحتوي على أسلاك بأقطاب كهربائية، وتمّ اختبارها بنجاح على القردة.
يأتي هذا الإعلان في وقتٍ يشهد فيه اختراقاً تقنياً مماثلاً، حيث نجح باحثون سويسريون في زرع غرسة في الدماغ، مما سمح لرجل مشلول بالمشي ببساطة، بفضل نظام من الغرسات التي تنقل أفكاره لاسلكياً إلى ساقيه وقدميه.