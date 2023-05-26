موافقة الغذاء والدواء الأمريكية على تجارب الشرائح الذكية على دماغ البشر

يأتي هذا الإعلان في وقتٍ يشهد فيه اختراقاً تقنياً مماثلاً، حيث نجح باحثون سويسريون في زرع غرسة في الدماغ، مما سمح لرجل مشلول بالمشي ببساطة، بفضل نظام من الغرسات التي تنقل أفكاره لاسلكياً إلى ساقيه وقدميه.