زلزال يضرب الأرجنتين قوته 5.5 درجة.. ولا أنباء عن سقوط ضحايا

يشار إلى أنه في نهاية نوفمبر من عام 2020 وقعت هزة أرضية بقوة 6.2 درجة في المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين، وذكر "مركز الأبحاث الألماني" أن ذلك الزلزال وقع على عمق 162 كيلومتراً.