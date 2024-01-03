زلزال يضرب الأرجنتين قوته 5.5 درجة.. ولا أنباء عن سقوط ضحايا

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن هزة أرضية ضربت في الأرجنتين وبلغت شدتها 5.5 درجة.
وبحسب "روسيا اليوم"، فإنه وقبل دقائق قليلة، تبع الهزة الأرضية الأولى وقوع واحدة أخرى بشدة أخف وحدثت في منطقة سان خوان وبلغت 3 درجات، وذلك وفق بيانات المركز الأورومتوسطي، وتحديداً على مسافة 176 كيلومتراً إلى الشمال من ميندوزا.
ولم يتم الإعلان، حتى الآن، عن سقوط ضحايا ولم تكشف السلطات عن حجم الأضرار التي خلفها الزلزال.
يشار إلى أنه في نهاية نوفمبر من عام 2020 وقعت هزة أرضية بقوة 6.2 درجة في المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين، وذكر "مركز الأبحاث الألماني" أن ذلك الزلزال وقع على عمق 162 كيلومتراً.