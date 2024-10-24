الهند تُجلي مئات الأشخاص وتغلق المدارس استعدادًا لعاصفة استوائية

وقالت هيئة الأرصاد الهندية: "إنه من المتوقع أن تزداد قوة عاصفة دانا الاستوائية، حيث ستحمل رياحًا تسير بسرعة تتراوح ما بين 100 كيلومتر و110 كيلومترات في الساعة (68-62 ميلًا في الساعة) وزوابع سرعتها بلغت 120 كيلومترًا في الساعة (74 ميلًا في الساعة)، أثناء توجهها للساحل الشرقي للبلاد"، حيث من المقرر أن تصل إلى البر في وقت لاحق من اليوم، أو في وقت مبكر من غد الجمعة، كما من المتوقع أن تؤثر العاصفة في معظم المناطق بولاية أوديشا شرق الهند، التي شهدت رياحًا قوية وأمطارًا منذ الصباح.