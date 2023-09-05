الخسائر حدثت على الأرض.. شاهد ما سقط من طائرة في تركيا

وأصدرت وزارة الدفاع بيانًا حول الحادثة، جاء فيه: "سقط جزء من طائرة مقاتلة من طراز "F-4" التابعة لقيادة قواتنا الجوية على موقف سيارات مفتوح تابع لشركة "TPAO" لسبب غير معروف، أثناء تحليقها فوق سماء أنقرة، ولم تقع إصابات في الحادث، والتحقيق جارٍ لمعرفة السبب".