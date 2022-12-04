تحذير.. مئات المرضى: تناولنا هذه الوجبة ثم حدثت الأزمة القلبية

تحذير

وقالت الدكتورة أليسون زيليسكي من " Northwestern Medical Group" أخيراً: "الوجبات الدهنية ترهق القلب بشكل خاص. إضافة إلى المساهمة في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، فإن الوجبات الدسمة بشكل غير عادي قد تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، ربما بسبب التغيرات في تدفق الدم وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم بعد تناول الطعام. إذا كنت تعاني أمراض القلب، فحدّ من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات، ولا سيما في وجبة كبيرة، أو عند تناول الطعام في الخارج في مطعمك المفضل".