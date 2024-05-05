مشاهد غريبة.. أفعى تتدلى من سيارة مسرعة وكارثة وشيكة على طريق سريع

وحسب شبكة "سي إن إن"، يُظهر الفيديو المروع محاولة سيارة دفع رباعي تجاوز شاحنة على طريق سريع في مقاطعة هارني، وفي الثانية الأخيرة، تجنّبت المركبة بالكاد الاصطدام، بينما انحرفت شاحنة أخرى قادمة؛ لتفادي سحق سيارة الدفع الرباعي.