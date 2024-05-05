مشاهد غريبة.. أفعى تتدلى من سيارة مسرعة وكارثة وشيكة على طريق سريع
في مشهد جنوني التُقِطَ على طريق سريع في ولاية ألاباما الأمريكية، أظهر مقطع فيديو ثعبانًا يتدلى من الجانب السفلي لسيارة مسرعة، بينما أظهر مقطع فيديو آخر لحظة مرعبة لحادث وشيك التقطته كاميرا مراقبة.
وحسب شبكة "سي إن إن"، يُظهر الفيديو المروع محاولة سيارة دفع رباعي تجاوز شاحنة على طريق سريع في مقاطعة هارني، وفي الثانية الأخيرة، تجنّبت المركبة بالكاد الاصطدام، بينما انحرفت شاحنة أخرى قادمة؛ لتفادي سحق سيارة الدفع الرباعي.
وحسب "سي إن إن"، نشرت شرطة ولاية أوريجون الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "X" كمنشور تحذيري على الطريق السريع؛ وذلك بهدف تحذير السائقين من محاولات التجاوز المحفوفة بالمخاطر والصادمة.
نظرة قريبة أخرى تُظهر الشاحنة القادمة وهي تلامس سيارة الدفع الرباعي أثناء تجاوزها، ولحسن الحظ لم يُصب أحد في الحادث الصادم الذي كان وشيكًا.
ولكن شرطة ولاية أوريجون أكدت أن سائق سيارة الدفع الرباعي تم تغريمه لقيادته المتهورة، ووُصِفَ بأنه "محظوظ بشكل لا يصدق".