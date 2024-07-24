مفاجأة.. ماسك: لم أعلن تبرعي بـ45 مليون دولار شهرياً لدعم ترامب

وحسب وكالة "فرانس برس" أكد ماسك: "أنه يقدم بعض التبرعات للجنة العمل السياسي " PAC "، لكن على مستوى أقل بكثير"، مؤكداً أن "الجمهوريين في الغالب لكن ليس في شكل كامل، يقفون إلى جانب الجدارة والحرية".