دراسة: قراراتنا المتسرعة قد تكون ناتجة عن طفرة جينية مرتبطة بمخاطر صحية

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "الطب النفسي الجزيئي"، ارتباطات جينية بين سلوك رفض التأخير و73 سمة أخرى، من بينها تعاطي المخدرات، واضطرابات المزاج، ومشكلات الجهاز الهضمي، وأنماط النوم. وكشف تحليل الشبكة عن آليات بيولوجية متداخلة، خاصة في الإدراك والتمثيل الغذائي والسلوكيات الخارجية، مما يشير إلى أساس جيني مشترك للاندفاعية في معظم حالات الصحة العقلية.