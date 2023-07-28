"النيادي" وثَّقها.. شاهد من الفضاء: كيف بدت حرائق الغابات في تركيا واليونان

وثَّق سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، مشاهد انبعاث الدخان الكثيف من حرائق الغابات المستعرة التي تضرب الجارتين اليونان وتركيا، وذلك أثناء مروره فوقها خلال مهمته الفضائية في محطة الفضاء الدولية.
وعلّق "النيادي" عبر حسابه في "تويتر" على الصورتين باللغتين العربية والإنجليزية قائلاً: "خلال مرورنا فوق كل من تركيا واليونان التقطتُ هذه الصور من الفضاء، التي تُظهر سُحب الدخان المتصاعدة نتيجة لحرائق الغابات التي شهدناها في الأيام الأخيرة".
وتكافح فِرق الإطفاء في عدد من البلدان حول العالم حرائق غابات مستعرة، اندلعت بالتزامن مع موجة حارة قاسية، تضرب النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وتسببت الحرائق في اليونان في مصرع نحو 5 أشخاص حتى الآن، كما أدت إلى تدمير منازل، ومزارع، وحرق مساحات كبيرة من الغابات، فضلاً عن بثها الذعر والخوف في قلوب السكان المجاورين لموقع الحرائق.
كما أتت الحرائق على نحو 400 هكتار من الغابات في منطقة أنطاليا الواقعة جنوب تركيا؛ ما دفع السلطات إلى تعزيز جهود المكافحة، والدفع بعربات الإطفاء والطائرات للسيطرة على الحريق قبل امتداده كما حدث في اليونان.