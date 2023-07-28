"النيادي" وثَّقها.. شاهد من الفضاء: كيف بدت حرائق الغابات في تركيا واليونان

وتسببت الحرائق في اليونان في مصرع نحو 5 أشخاص حتى الآن، كما أدت إلى تدمير منازل، ومزارع، وحرق مساحات كبيرة من الغابات، فضلاً عن بثها الذعر والخوف في قلوب السكان المجاورين لموقع الحرائق.