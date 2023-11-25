حادثة الموت بـ"لا أستطيع التنفس" تعود للواجهة.. سجين يطعن "قاتل جورج فلويد" في محبسه

وأشارت مصادر مطّلعة على الحادث للوكالة، إلى أن "شوفين" تعرض لإصابات خطيرة، وقدم له موظّفو السجن الإسعافات الأولية، وأرسلوه إلى المستشفى، فيما لم يتمّ الكشف عن هوية المعتدي أو أية تفاصيل أخرى حول القضية.