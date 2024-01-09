بعدما أثار "ضجة".. هل حقًّا ماء الأرز مفيد لنمو الشعر ومنع تساقطه؟

وحسب موقع "الحرة"، فماء الأرز هو الماء النشوي المتبقي بعد نقع الأرز أو طهيه. وبالرغم من احتوائه على كمية كبيرة من النشا والتي تصل نسبتها إلى 75- 80%؛ فإنه يحتوي أيضًا على العديد من الأحماض الأمينية، ومجموعة فيتامين ب، وفيتامين"هـ"، بالإضافة إلى بعض المعادن المختلفة، مثل المغنيسيوم، والمنغنيزيوم، والزنك، ومضادات الأكسدة، مثل الإنوسيتو.