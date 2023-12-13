فيديو سقوط نائب تركي أثناء حديثه عن حرب غزة.. عناوين صحف الغرب عن الواقعة يكشف تحيزها

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، أن "حسن بيتميز" نائب رئيس حزب "السعادة الإسلامي" في تركيا، قال في كلمته التي أدان فيها القصف الإسرائيلي لغزة أمام البرلمان: "ربما يمكننا الاختباء من ضميرنا، ولكن ليس من التاريخ.. إسرائيل لن تنجو من غضب الله".