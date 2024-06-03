أصل "كورونا".. "فاوتشي" ينفي إلغاء نظرية تسرُّب الوباء من مختبر ووهان بالصين

نفى المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بأمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين محاولة إلغاء النظرية القائلة بأن جائحة "كوفيد-"19 بدأت نتيجة لتسرب من مختبر في مدينة ووهان بالصين.
وأوضح "فاوتشي" خلال بيانه الافتتاحي أمام اللجنة الفرعية المختارة للإشراف على وباء كورونا بمجلس النواب أنه في 31 يناير 2020 تم إبلاغه من خلال مكالمات هاتفية مع جيريمي فارار، المدير السابق لمؤسسة ويلكم ترست في المملكة المتحدة، ثم مع كريستيان أندرسون، وهو عالم بارز في معهد سكريبس للأبحاث، بأنهما وإيدي هولمز، وهو عالم بيولوجي تطوري من الطراز العالمي من أستراليا، كانوا قلقين من أن التسلسل الجينومي لفيروس "سارس-كوف-2" يشير إلى أن الفيروس قد يكون تم التلاعب به في المختبر، وأنه في اليوم التالي شارك في مؤتمر عبر الهاتف مع نحو اثني عشر عالم فيروسات دوليًّا؛ لمناقشة هذا الاحتمال مقابل حدوث تسرب من خزان حيواني.
وبين "فاوتشي" أن مناقشة المؤتمر كانت حيوية مع وجود حجج لكل من الاحتمالَين، وأن اثنين من المشاركين شهدا أمام اللجنة الفرعية بمجلس النواب المعنية بفيروس كورونا بأنه لم يحاول توجيه المناقشة في أي اتجاه.
وقال: "تقرر أن يقوم العديد من المشاركين بفحص التسلسل الجينومي بشكل أكثر دقة بعد هذا الفحص الإضافي، وأصبح العديد من الذين كانوا في البداية قلقين بشأن التلاعب في المختبر مقتنعين بأن الفيروس لم يتم التلاعب به عمدًا، وخلصوا إلى أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو التسرب من خزان حيواني، على الرغم من أنهم ظلوا منفتحين على جميع الاحتمالات، ونشروا رأيهم بشكل مناسب في الأدبيات، التي راجعها الأقران".
وأضاف "فاوتشي" في بيانه الافتتاحي: "الاتهام الذي يجري تداوله بأنني أثرت على هؤلاء العلماء لتغيير رأيهم من خلال رشوتهم بملايين الدولارات من منح الأبحاث هو اتهام باطل تمامًا، وسخيف ببساطة. لم يكن لي أي دخل بمحتوى الورقة المنشورة. والمسألة الثانية هي اتهام باطل بأنني حاولت التستر على احتمال أن يكون الفيروس قد نشأ من مختبر. في الواقع، الحقيقة هي العكس تمامًا".
وأمضت اللجنة الفرعية التي يقودها الجمهوريون أكثر من عام في التحقيق في استجابة الأمة للجائحة، وما إذا كان البحث الممول من الولايات المتحدة في الصين قد لعب أي دور في كيفية بدئه، وذكر الديمقراطيون في بداية الجلسة أن التحقيق لم يجد حتى الآن أي دليل على أن "فاوتشي" ارتكب أي خطأ أثناء تفويته فرصة مهمة للاستعداد للتفشي المخيف التالي.
وأدى "فاوتشي" اليمين قبل الإدلاء بشهادته أمام اللجنة الفرعية للإشراف والمساءلة بمجلس النواب بشأن وباء كورونا في مبنى رايبورن لمكاتب مجلس النواب. وكان "فاوتشي" قد أمضى 14 ساعة على مدار يومين في يناير في التحقيق من قِبل اللجنة خلف الأبواب المغلقة، واليوم استجوبوه مرة أخرى علنًا وعلى الكاميرا للمرة الأولى منذ أن أنهى أكثر من خمسة عقود من الخدمة الحكومية.