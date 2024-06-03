أصل "كورونا".. "فاوتشي" ينفي إلغاء نظرية تسرُّب الوباء من مختبر ووهان بالصين

وأوضح "فاوتشي" خلال بيانه الافتتاحي أمام اللجنة الفرعية المختارة للإشراف على وباء كورونا بمجلس النواب أنه في 31 يناير 2020 تم إبلاغه من خلال مكالمات هاتفية مع جيريمي فارار، المدير السابق لمؤسسة ويلكم ترست في المملكة المتحدة، ثم مع كريستيان أندرسون، وهو عالم بارز في معهد سكريبس للأبحاث، بأنهما وإيدي هولمز، وهو عالم بيولوجي تطوري من الطراز العالمي من أستراليا، كانوا قلقين من أن التسلسل الجينومي لفيروس "سارس-كوف-2" يشير إلى أن الفيروس قد يكون تم التلاعب به في المختبر، وأنه في اليوم التالي شارك في مؤتمر عبر الهاتف مع نحو اثني عشر عالم فيروسات دوليًّا؛ لمناقشة هذا الاحتمال مقابل حدوث تسرب من خزان حيواني.