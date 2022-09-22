ابنته تتحدث عن تفاصيل مروعة.. شاهد تحرك السلطات ضد "الأب المعتدي" في مصر
أعلنت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، التحقيق في واقعة تعدي أب بمساعدة زوجته الثانية على طفليه بالضرب والتعذيب في مدينة بورسعيد شمالي البلاد، وذلك على خلفية تداول منشورات وصور ترصد الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
بيان النيابة المصرية
ونقل موقع "مصراوي" عن بيان للنيابة العامة المصرية، أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام المصري، رصدت المنشورات المتداولة، بالتزامن مع تلقي النيابة العامة بلاغا في الخامس من سبتمبر، من مطلقة المتهم بتعدي الأخير على الطفلة، والتي يبلغ عمرها خمسة عشر عاما، وإحداث إصابات بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
أم الطفلة أرادت التنازل عن الشكوى
وبحسب البيان، فقد انتقلت النيابة للمستشفى لسؤال الطفلة المجني عليها، فقررت اتهام والدها بإحداث إصابتها لفرارها الدائم من مسكنه، كما سألت النيابة العامة والدة المجني عليها والتي أبدت رغبتها في "التنازل عن الشكوى".
الأب: أردت تأديبها
باستجواب المتهم "أقر بالتعدي على ابنته ضربا"، محدثا ما بها من إصابات بدعوى "تأديبها لسوء سلوكها وفرارها الدائم من المسكن"، وفقا للبيان.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، كما كلفت المجلس القومي للطفولة والأمومة بفحص البلاغ، وإعداد تقرير بالحالة، مع إبداء التوصيات الواجب اتخاذها بشأن الطفلة، فأوصى بإيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية لحمايتها من الخطر، ولتنشئتها بصورة سليمة، وفقا للبيان.
تعدى على ابنه بالضرب
وقالت النيابة في بيانها إنه "بالتزامن مع تلك الإجراءات رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورا لمختصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، مسؤولة عن فحص البلاغ المذكور، تدعي فيه تعدي الأب المتهم على ابنه ضربا محدثا إصابات به على غرار تعديه على ابنته".
وكانت مقررة لجنة حماية الطفل بحي شرق بـ"بورسعيد" ناهد عبدالرازق، قد قالت في منشور لها على حسابها بموقع "فيسبوك"، إنها "تعرضت للتهديد من قبل والد الطفلة"، مضيفة أن المتهم قام بالاعتداء على ابنه البالغ من العمر 17 عاما.
وأكدت النيابة العامة أنها تتخذ إجراءات التحقيق في واقعة تعدي المتهم المذكور على ابنه، وجارٍ استكمالها والتصرف في الواقعتين، وفقا للبيان.
تعذيب وحرق
وحسب موقع "الحرة"، كشف الإعلامي المصري محمد الغيطي، في برنامج مذاع على قناة "الشمس"، عن تفاصيل تعذيب الأب لابنته بمساعدة "زوجته الثانية"، مؤكدا أن المتهم "لم يترك مكانا في جسمها إلا وقام بحرقه".
وقال الغيطي إن والد الطفلة قام بـ"تعذيبها وحرقها وربطها بالجنزير"، بينما تحدثت الطفلة عن تفاصيل التعدي عليها قائلة إن والدها "تعدى عليها بعصا غليظة وأنها قامت بإجراء جراحة في القدم؛ لأنها كانت معرضة للبتر".