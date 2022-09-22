ابنته تتحدث عن تفاصيل مروعة.. شاهد تحرك السلطات ضد "الأب المعتدي" في مصر

بيان النيابة المصرية

ونقل موقع "مصراوي" عن بيان للنيابة العامة المصرية، أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام المصري، رصدت المنشورات المتداولة، بالتزامن مع تلقي النيابة العامة بلاغا في الخامس من سبتمبر، من مطلقة المتهم بتعدي الأخير على الطفلة، والتي يبلغ عمرها خمسة عشر عاما، وإحداث إصابات بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.