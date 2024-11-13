الخامس في 3 أسابيع.. الفلبين تُجلي الآلاف قبل وصول إعصار "أوفل" إلى اليابسة

ومن المتوقع أيضًا أن تضرب العاصفة السادسة وهي العاصفة الاستوائية "مان- يي" الفلبين الأسبوع القادم. وكان أكثر من 28 ألف شخص قد نزحوا عن منازلهم بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها الفلبين حاليًا ويقيمون في مراكز إيواء تديرها الحكومات المحلية.