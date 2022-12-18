غيّر رأيه في آخر لحظة.. الباندا "سهيل" يتوقع الفائز في مباراة فرنسا والأرجنتين

وكان الباندا "سهيل"، رشح منتخب الأرجنتين للفوز على حساب نظيره الهولندي، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر، وكان توقعه صحيحًا، بالفعل فاز "التانغو" بركلات الترجيح (4-3)، بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما، كما توقع فوز الأرجنتين على كرواتيا في نصف النهائي، وهو ما حصل فعلا، حيث فاز رفاق ليونيل ميسي على رفاق لوكا مودريتش بثلاثية دون رد.