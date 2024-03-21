هل شاهدت نتنياهو مصاص الدماء؟.. هجوم على صحيفة كندية بسبب هذا الكاريكاتور أعقبه حذفٌ واعتذار

وحسب وكالة "فرانس برس"، أظهر الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته "لا برس"، وهي صحيفة رقمية تصدر باللغة الفرنسية، نتانياهو بأذنين مسننتين ومخالب وهو يقف مرتديًا معطفًا طويلًا على متن سفينة شراعية؛ في صورة تُذَكّر بمصاص الدماء في فيلم "نوسفيراتو" لعام 1922، والذي يحكي عن مصاص دماء يسافر على متن سفينة، بحثًا عن ضحاياه من البشر.