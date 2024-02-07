بالصور: اتساع رقعة الاحتجاجات.. مزارعو إسبانيا ينضمون إلى "ثورة الفلاحين"

اتسعت رقعة الاحتجاجات والمظاهرات التي تضرب عددًا من المدن الأوروبية الكبرى، بعد أن انضم مزارعو إسبانيا إلى الاحتجاجات التي تعصف بالقطاع الزراعي في القارة العجوز، والتي نظمها المزارعون في فرنسا، وانتقلت سريعًا إلى مناطق من دول اليورو.