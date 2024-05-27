بالفيديو.. عشرات القتلى والجرحى بحادث سير مروع في تركيا
لَقِيَ 10 أشخاص حتفهم، وأصيب 40 آخرون تسعةٌ منهم حالتهم خطيرة، في حادث تصادم مروع وقع لحافلة، الأحد، بمدينة مرسين، جنوبي تركيا؛ وفق ما أعلنته السلطات.
وحسب وكالة "فرانس برس"، قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، عبر منصة "إكس": إن "حافلة كانت متجهة من ديار بكر إلى إسطنبول اصطدمت بسيارتين وشاحنة على الطريق السريع في منطقة ينيس في طرسوس بولاية مرسين. وفقد عشرة من مواطنينا حياتهم".
وقال وزير الصحة، فخر الدين كوكا: إن 40 شخصًا آخرين أصيبوا، تسعة منهم في حالة خطيرة.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحافلة التي تربط بين ديار بكر (جنوب شرق) وإسطنبول، انحرفت فجأة عن مسارها، واصطدمت بسيارتين وشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس.
وأضاف وزير الصحة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات مرسين وأضنة في جنوب تركيا.
وقدّم الرئيس رجب طيب أردوغان، تعازيه لأقارب الضحايا في رسالة نشرها على حسابه في منصة "إكس".
وأضاف أردوغان: "سلطاتنا المختصة فتحت على الفور التحقيق اللازم في الحادث".