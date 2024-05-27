بالفيديو.. عشرات القتلى والجرحى بحادث سير مروع في تركيا

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، عبر منصة "إكس": إن "حافلة كانت متجهة من ديار بكر إلى إسطنبول اصطدمت بسيارتين وشاحنة على الطريق السريع في منطقة ينيس في طرسوس بولاية مرسين. وفقد عشرة من مواطنينا حياتهم".