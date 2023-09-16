ثاني أكبر إنجاز.. الهند تستكمل مرحلةً جديدة في إطار مهمّة استكشاف الشمس

وتنفيذ هذه المناورة يعني أن منظّمة أبحاث الفضاء الهندية قد استكملت المرحلة الرابعة من مهمة "Aditya-L1" وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة؛ إذْ كانت قد أعلنت أنّ تعديل مدار المسبار من المخطط أن يتم في 15 سبتمبر الجاري، وأن الخطوة التالية التي من المخطط أن تتم في 19 سبتمبر هي وصول المسبار إلى مدار في منطقة نقطة لاغرانج L1 ، يبعد حوالي 1.5 مليون كلم عن الأرض.