واشنطن.. "عاصفة القرن" تودي بحياة نحو 50 شخصًا وتحرم الملايين من الاحتفال بعيد الميلاد

على دوي صافرات الإنذار، بدأت طواقم الطوارئ في تفقّد خسائر العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة، وحرَمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج؛ حيث وصل عدد الوفيات جراء تدهور أحوال الطقس إلى 27 الاثنين، فيما وصفته السلطات بـ"الحرب مع الطبيعة الأم" في مواجهة "عاصفة القرن".