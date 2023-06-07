بالفيديو.. "لقطات مرعبة" للحظات الثوران بفوهة بركان "كيلاويا" في هاواي

وتفصيلاً، أوضح مرصد هاواي للبراكين التابع للهيئة في بيان أنه "تم اكتشاف توهُّج في صور كاميرا رقمية، تبث عبر الإنترنت من قمة كيلاويا، في وقت مبكر من الصباح؛ ما يشير إلى حدوث ثوران داخل فوهة هاليما أوماو في قمة كالديرا".