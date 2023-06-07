بالفيديو.. "لقطات مرعبة" للحظات الثوران بفوهة بركان "كيلاويا" في هاواي

قال مسؤولو هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن "كيلاويا"، ثاني أكبر بركان في هاواي بدأ الثوران الأربعاء بعد توقُّف دام 3 أشهر، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، أوضح مرصد هاواي للبراكين التابع للهيئة في بيان أنه "تم اكتشاف توهُّج في صور كاميرا رقمية، تبث عبر الإنترنت من قمة كيلاويا، في وقت مبكر من الصباح؛ ما يشير إلى حدوث ثوران داخل فوهة هاليما أوماو في قمة كالديرا".
وقال المرصد إن الصور تُظهر تشققات في قاعدة الفوهة التي ولّدت تدفقات حمم بركانية على سطح أرضية الفوهة.
وقبل إصدار إخطار الثوران قال المرصد إن زيادة النشاط الزلزالي والتغيرات في أنماط تعرجات الأرض في القمة بدأت ليلة الثلاثاء؛ ما يشير إلى حركة الصهارة في باطن الأرض.
وتحدث جميع الأنشطة داخل منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية في جزيرة هاواي.
ورفع مستوى التنبيه من البركان إلى حالة التحذير. وبالنسبة لحركة الطيران تحوَّل لون التحذير إلى الأحمر؛ إذ يقوم العلماء بتقييم الثوران والمخاطر المرتبطة به.
يُذكر أن "كيلاويا" هو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وثار من سبتمبر 2021 إلى ديسمبر الماضي، ولمدة أسبوعين تقريبًا في ديسمبر.
وكان أكبر بركان في هاواي "مونا لوا" يثور أيضًا في الجزيرة الكبيرة.
وبعد توقُّف قصير بدأ "كيلاويا" الثوران مرة أخرى في يناير، واستمر هذا الثوران لمدة 61 يومًا، وانتهى في مارس.