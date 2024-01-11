ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 213 وأكثر من 50 مفقودًا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة "إيشيكاوا" بوسط اليابان والمناطق المحيطة بها، إلى 213 شخصًا حتى اليوم؛ فيما لا يزال أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين.