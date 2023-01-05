حول العالم في صورة: أين ذهبت الثلوج؟.. موسم سياحي في مهب الريح في دولة أوروبية شهيرة

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد معاناة السياح مع غياب الثلوج في أحد المنتجعات السياحية الشتوية في جبال الألب بدولة سويسرا، حيث اضطرت المنتجعات إلى الثلوج الصناعية؛ لخلق جو شتوي مناسب لممارسة رياضة التزلج المعتادة في هذا التوقيت من العام في هذه البقعة من العالم.
وأدت درجات الحرارة المرتفعة، التي وصلت إلى نحو 21 درجة مئوية إلى غياب الثلوج المعتادة، مما أحبط الموسم السياحي الشتوي في البلد الأوروبي، وأجبر عددًا من منتجعات التزلج إلى الإغلاق.
وترتفع درجة حرارة سويسرا بنحو ضعف متوسط المعدل العالمي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير احتباس الحرارة لجبالها، وفقًا لتقرير صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وقدم عددٌ من السياح للاستمتاع بالتزلج على الجليد، حيث أصابهم الإحباط، وتلاشت آمالهم فور رؤيتهم للعشب الأصفر على منحدرات التزلج، وذلك بدلاً من الثلوج البيضاء.
وتحاول منتجعات التزلج السويسرية عبثًا الترفيه عن السياح القادمين للتزلج على الجليد، وذلك بفتح مسارات الدراجات في جبال الألب؛ لإبقائهم مستمتعين، والتعويض عن موسمهم الشتوي المخيّب للآمال، أو الاستعانة بالثلوج الصناعية لخلق مسارات ضيقة للتزلج!