حول العالم في صورة: أين ذهبت الثلوج؟.. موسم سياحي في مهب الريح في دولة أوروبية شهيرة

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد معاناة السياح مع غياب الثلوج في أحد المنتجعات السياحية الشتوية في جبال الألب بدولة سويسرا، حيث اضطرت المنتجعات إلى الثلوج الصناعية؛ لخلق جو شتوي مناسب لممارسة رياضة التزلج المعتادة في هذا التوقيت من العام في هذه البقعة من العالم.