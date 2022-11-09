بالفيديو.. "حادث مروع" يُبكي السوريين بتركيا.. والضحايا امرأة و8 أطفال

وحسب "سكاي نيوز عربية"، كتب رئيس بلدية المدينة علي نور أكتاش على "تويتر" أن الحريق الذي اندلع قبل منتصف الليل بقليل، ربما نتج عن موقد حطب كان في الشقة التي سكنتها حديثًا العائلة اللاجئة في تركيا منذ عام 2017.