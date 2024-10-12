الصين تستعيد أول قمر اصطناعي قابل لإعادة الاستخدام والإرجاع

أفادت وكالة الفضاء الصينية، اليوم، بأن جميع الحمولات القابلة للإرجاع في مجالات مثل تربية النباتات والكائنات الحية الدقيقة والتحكم الذاتي والتحقق من صلاحية التكنولوجيا الجديدة، وتجارب علوم الفضاء، وكذلك الرفاه الاجتماعي والابتكار الثقافي قد تمّت استعادتها بسلاسة؛ وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".