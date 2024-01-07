بعد حادث النافذة.. توضيح من "فلاي دبي" بشأن مشكلة طائرات ماكس

وحسب موقع شبكة "الإمارات نيوز" الإخبارية، قال المتحدث: بعد التعليمات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في 6 يناير 2024؛ يمكننا أن نؤكد أنه لا تأثير على طائراتنا من طراز بوينغ 737 ماكس 9 الثلاث في أسطولنا.