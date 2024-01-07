محطات
بعد حادث النافذة.. توضيح من "فلاي دبي" بشأن مشكلة طائرات ماكس
أكد متحدث باسم شركة فلاي دبي، اليوم الأحد، سلامة طائرات الشركة من طراز بوينغ 737 ماكس 9.
وحسب موقع شبكة "الإمارات نيوز" الإخبارية، قال المتحدث: بعد التعليمات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في 6 يناير 2024؛ يمكننا أن نؤكد أنه لا تأثير على طائراتنا من طراز بوينغ 737 ماكس 9 الثلاث في أسطولنا.
وأضاف: تقوم "فلاي دبي" بتشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس 9 ضمن أسطولها بتكوين مختلف مع مخارج المقصورة المتوسطة الخلفية.. وهذا الطراز غير مشار إليه في التعليمات.
وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية، بوقف تحليق طراز طائرة بوينغ التي تعرضت لحادث انفجار نافذة، على خطوط ألاسكا الجوية، حتى يتم إجراء عمليات التفتيش الطارئة، التي ستستغرق حوالى أربع إلى ثماني ساعات لكل طائرة.