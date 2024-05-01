بالفيديو.. لحظة اقتحام الشرطة لجامعة كولومبيا واعتقال المعتصمين المؤيدين لفلسطين

وجاء هذا الإجراء بعد أسبوعين تقريبًا من اعتقال الشرطة لأكثر من 100 متظاهر نصبوا خيامًا في حرم الجامعة. وأثار حينها تصرف الشرطة غضب العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، الذين نصبوا خيامًا جديدة وتزايد عدد المحتجين منذ ذلك الوقت.