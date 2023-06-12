خرج من الماء فجأة.. "ضيف غريب" يصدم رواد شاطئ مزدحم بفلوريدا الأمريكية

والغريب أن مرتادي الشاطئ تجمعوا ليشاهدوا الدب ويصوروه، بدلاً من الهروب من المكان، قبل أن يفر هو نحو الكثبان الرملية بعيداً عن البشر، فيما لا يزال من غير المعلوم كيف وصل الدب إلى الشاطئ، أو لماذا كان داخل المياه.