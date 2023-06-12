خرج من الماء فجأة.. "ضيف غريب" يصدم رواد شاطئ مزدحم بفلوريدا الأمريكية

صُدم رواد أحد شواطئ ولاية فلوريدا الأمريكية، عندما ظهر دب صغير في الماء وهو يسبح جنباً إلى جنب مع البشر، قبل أن يخرج راكضاً نحو الشاطئ، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، التقط العديد من زوار الشاطئ المزدحم في ديستن بولاية فلوريدا، صوراً ومقاطع فيديو لصغير الدب الأسود وهو يسبح في خليج المكسيك، ثم يشق طريقه إلى الشاطئ وسط دهشة زوار المنطقة.
والغريب أن مرتادي الشاطئ تجمعوا ليشاهدوا الدب ويصوروه، بدلاً من الهروب من المكان، قبل أن يفر هو نحو الكثبان الرملية بعيداً عن البشر، فيما لا يزال من غير المعلوم كيف وصل الدب إلى الشاطئ، أو لماذا كان داخل المياه.