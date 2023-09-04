وزيرة بريطانية تعتذر عن الكلمات غير اللائقة في تعليقها على أزمة المدارس المعرضة للانهيار

ولم تنتبه الوزيرة بعيد انتهاء المقابلة أن الميكروفون الخاص بها لا يزال يعمل، فكالت الشتائم، وقالت إن الجميع لم يكلّفوا أنفسهم القول إن الوزيرة فعلت أمرًا جيدًا، بينما هم لم يفعلوا شيئًا، وتساءلت: "هل هناك إشارات على أن أحدهم قال ذلك؟ لا؟".