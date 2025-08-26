"الصحة العالمية": ربع سكان العالم يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة

أعلنت منظمتا الصحة العالمية و"اليونيسيف" أن ربع سكان العالم يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة، وذلك رغم التقدم المحرز على مدى العقد الماضي في هذا المجال.
وبمناسبة "أسبوع المياه العالمي"، سلّط تقرير جديد الضوء على استمرار أوجه عدم المساواة وإهمال المجتمعات الضعيفة، حيث لايزال مليارات الأشخاص في العالم يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض وزيادة التهميش الاجتماعي.
وكشف التقرير أن 2,1 مليار شخص في العالم لا يحصلون على المياه النظيفة، و3,4 مليارات شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي، و1,7 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات النظافة الأساسية، ويعد سكان أقل البلدان نموًا أكثر عرضة للافتقار لهذه الخدمات.
ودعا التقرير إلى بذل الجهود لتوفير المياه والصرف الصحي للجميع، مع بدء السنوات الخمس الأخيرة من فترة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.