"الصحة العالمية": ربع سكان العالم يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة

وكشف التقرير أن 2,1 مليار شخص في العالم لا يحصلون على المياه النظيفة، و3,4 مليارات شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي، و1,7 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات النظافة الأساسية، ويعد سكان أقل البلدان نموًا أكثر عرضة للافتقار لهذه الخدمات.