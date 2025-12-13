باحثون يكتشفون جدارًا حجريًا عمره 7 آلاف عام تحت الماء قبالة سواحل فرنسا

ويعكس حجم ووزن الجدار، الذي يُقدَّر بنحو 3300 طن، تعاونًا مجتمعيًا هائلًا، وتُظهر تقنية بنائه دقة وتخطيطًا متقدمًا، حيث وُضعت نُصُب حجرية ضخمة (الميغاليث) أولًا على الصخر الأساسي، ثم رُصِّفت الأحجار والألواح الصغيرة حولها، وهو مستوى من التنظيم يشير إلى مجتمع شديد البنية.