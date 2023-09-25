ينهي حياة 8,8 ملايين شخص سنوياً.. ما خطورة تلوث الهواء في العالم؟

ففي بنغلادش، حيث يُقدّر متوسط مستوى التعرض للجسيمات الدقيقة بـ74 ميكروغراماً في المتر المكعب، يمكن للسكّان أن يزيدوا متوسط العمر المتوقع لديهم بنسبة 6.8 سنوات، إذا ما خُفضت عتبة التلوث إلى 5 ميكروغرامات في المتر المكعب، وهو المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، أما نيودلهي عاصمة الهند، فتعد المدينة الكبرى الأكثر تلوثاً في العالم، بمتوسط معدل سنوي يبلغ 126.5 ميكروغراماً في المتر المكعب.