"لا تعبث مع حيوان بري".. شاهد ما فعله دب ضخم بشاب حاول استفزازه

"لا تعبث مع حيوان بري ولا تستفزه"، فقد كاد شاب تايلاندي أن يدفع حياته ثمناً للحظة حاول فيها أن يضايق دباً برياً مفترساً ضخماً في معبد، فهاجمه الدب بقسوة، ولم ينقذه إلا تدخُّل أصدقائه.
في التفاصيل، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، "كان درساً لن ينساه الشاب التايلاندي نايفوم برومراتي؛ أبدًا"، فقد شهدت مقاطعة فيتشابون الريفية في تايلاند حادثاً مأساوياً كاد ينهي حياة "برومراتي"؛ البالغ من العمر 36 عاماً، في أثناء زيارته معبداً منعزلاً يحتفظ بعددٍ من الحيوانات؛ من بينها دب يُدعى "بينغ"، يبلغ وزنه 250 كيلوغراماً.
ووفقاً للصحيفة، وقع الحادث عندما قرّر "برومراتي"؛ الذي كان ترافقه مجموعة من أصدقائه، استفزاز الدب من خلال تعليق أوعية من الأرز فوق قفصه، ولم تمر لحظاتٌ حتى ردَّ الحيوان بسحب الشاب داخل الحظيرة، حيث تعرَّض لهجومٍ شديد.
وأفادت التقارير بأن المعبد، الذي يحتفظ بالحيوانات تحت رعاية الرهبان، كان قد ناشد المواطنين التبرُّع بالطعام للحيوانات التي تعاني نقص التغذية، وعلى الرغم من ذلك، أشارت المعلومات إلى أن الدب "بينغ" لم يكن يعاني الجوع، بل تجاوز وزنه ضعف وزن الدب الأسود الأمريكي المعتاد.
وأوضح شهود عيان أن الدب الذي فقد خوفه الطبيعي من البشر نتيجة تعامله اليومي معهم، انتفض بشكلٍ مفاجئ، وهاجم "برومراتي"؛ ما أدّى إلى إصابته بجروح خطيرة.
وحاول أصدقاء "برومراتي" إنقاذه، إذ ضربوا الدب بالعصي، وألقوا الماء البارد عليه، لكن دون جدوى، فدخلوا الحظيرة وسحبوا صديقهم الجريح إلى الخارج.
وقال أصدقاء "برومراتي"؛ إنه قام بزيارة المعبد من أجل إطعام الحيوانات الجائعة، لكنه ارتكب خطأً فادحاً عندما قرّر تعليق أوعية الأرز فوق القفص بحبل، وكأنه يسخر من الحيوان.
وبعدها وقف الدب "بينغ" على ساقيه الخلفيتين، وأمسك بذراع "برومراتي" وسحبه فوق حاجز خرساني.
ثم ثبّته على الأرض، وأفقده الوعي، وسحبه إلى القفص، فمزق كتلة من ضلوعه بأسنانه.
وحسب خدمة الإنقاذ، أُصيب الشاب بجروحٍ خطيرة في ظهره وجوانبه دخل على أثرها إلى المستشفى تحت الرعاية الطبية، وتمّ إطلاق حقن مهدئة على الدب، من أجل نقله إلى الحياة البرية.