"لا تعبث مع حيوان بري".. شاهد ما فعله دب ضخم بشاب حاول استفزازه

وأفادت التقارير بأن المعبد، الذي يحتفظ بالحيوانات تحت رعاية الرهبان، كان قد ناشد المواطنين التبرُّع بالطعام للحيوانات التي تعاني نقص التغذية، وعلى الرغم من ذلك، أشارت المعلومات إلى أن الدب "بينغ" لم يكن يعاني الجوع، بل تجاوز وزنه ضعف وزن الدب الأسود الأمريكي المعتاد.