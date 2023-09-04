شاهد.. لماذا أثار فيديو سرقة سيارة فتاة هذا الغضب في الأردن؟

وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، اعترف المتهم البالغ من العمر 21 عامًا، بأنه قام بالدخول إلى منزل في منطقة الدوار السابع صباح يوم السبت الماضي في الساعة السابعة صباحًا، وأخذ مصاغ ذهبي، وفي هذه اللحظة استيقظت سيدة طاعنة في السن ودخلت عليه، لكنه حاول خنقها واعتدى عليها بالضرب، واستيقظت ابنتها الموجودة معها في المنزل، وبادرها بالضرب بأداة حادة على وجهها، ثم غادر المنزل من نفس الطريق التي دخل منها إليه.